Мирослав Ромащенко стал главным тренером ФК «Ахмат»

Грозненский ФК «Ахмат» объявил о назначении на пост главного тренера российского специалиста Мирослава Ромащенко.

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В пресс-службе команды уточнили, что контракт с новым наставником рассчитан на три года.

До прихода в команду из Грозного специалист возглавлял белгородский «Салют», а также входил в тренерский штаб Станислава Черчесова, в том числе в сборной России и «Ференцвароше».

В «Ахмате» добавили, что в тренерский штаб Ромащенко вошли старший тренер Андрей Сосницкий, тренер Роберт Евдокимов, тренер по физподготовке Александр Гончаров и тренер-аналитик Вадим Архидьяконских.

Ранее грозненский футбольный клуб объявил об отставке Сергея Ташуева, который занял пост главного тренера в сентябре 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Соколов
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