Мирослав Ромащенко стал главным тренером ФК «Ахмат»
Грозненский ФК «Ахмат» объявил о назначении на пост главного тренера российского специалиста Мирослава Ромащенко.
В пресс-службе команды уточнили, что контракт с новым наставником рассчитан на три года.
До прихода в команду из Грозного специалист возглавлял белгородский «Салют», а также входил в тренерский штаб Станислава Черчесова, в том числе в сборной России и «Ференцвароше».
В «Ахмате» добавили, что в тренерский штаб Ромащенко вошли старший тренер Андрей Сосницкий, тренер Роберт Евдокимов, тренер по физподготовке Александр Гончаров и тренер-аналитик Вадим Архидьяконских.
Ранее грозненский футбольный клуб объявил об отставке Сергея Ташуева, который занял пост главного тренера в сентябре 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: генерал –лейтенант Воробьев назначен замдиректора Росгвардии
- Шведские власти предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана
- «100% вброс»: В Госдуме опровергли информацию о новой мобилизации в сентябре
- Мирослав Ромащенко стал главным тренером ФК «Ахмат»
- В Херсонской области запретили запускать беспилотники
- Канада ввела санкции против трех московских судов
- Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
- Гипермаркеты OBI в России переименуют в Domus осенью
- Ребенок попал в реанимацию из-за укуса змеи в Ленинградской области
- Памфилова заявила, что западная демократия России не нужна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru