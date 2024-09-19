Миранчук забил дебютный гол в MLS в матче против Месси

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за «Атланту Юнайтед», забил свой дебютный гол в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS).

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Россиянин отличился в матче против клуба «Интер Майами», за который играет Лионель Месси, не отметившийся результативными действиями.

Свой гол Миранчук забил на 84-й минуте матча, сравняв счёт в игре. Благодаря россиянину «Атланта» ушла от поражения - итог матча 2:2.

Ранее брат Алексея Миранчука Антон перешел в швейцарский клуб «Сьон» в статусе свободного агента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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