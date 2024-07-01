Голкипер Гилерме покинул «Локомотив»

За железнодорожников бразилец стал играть с 2007 года. В основе экс-игрок «Атлетико Паранаэнсе» дебютировал в 2009 году. Всего же Гилерме сыграл за «Локомотив» 387 матчей, выиграл с командой чемпионат России, четыре Кубка и Суперкубок страны.

Генеральный директор «красно-зелёных» Владимир Леонченко заявил, что двери клуба для голкипера всегда открыты.

«После того, как Гилерме завершит свою карьеру игрока, мы обязательно встретимся и обсудим возможные варианты продолжения сотрудничества. Двери «Локомотива» для него всегда открыты!» - сказал он.

Ранее в пресс-службе «Локомотива» объявили, что клуб покидает полузащитник Антон Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

