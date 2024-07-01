Голкипер Гилерме покинул «Локомотив»
Бразильский голкипер Маринато Гилерме покинул ФК «Локомотив». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.
За железнодорожников бразилец стал играть с 2007 года. В основе экс-игрок «Атлетико Паранаэнсе» дебютировал в 2009 году. Всего же Гилерме сыграл за «Локомотив» 387 матчей, выиграл с командой чемпионат России, четыре Кубка и Суперкубок страны.
Генеральный директор «красно-зелёных» Владимир Леонченко заявил, что двери клуба для голкипера всегда открыты.
«После того, как Гилерме завершит свою карьеру игрока, мы обязательно встретимся и обсудим возможные варианты продолжения сотрудничества. Двери «Локомотива» для него всегда открыты!» - сказал он.
Ранее в пресс-службе «Локомотива» объявили, что клуб покидает полузащитник Антон Миранчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru