Миранчук сыграет против Салаха в четвертьфинале Лиги Европы
ФК «Аталанта» в четвертьфинале Лиги Европы 2023/2024 сыграет с английским «Ливерпулем». Таким образом выступающий за итальянскую команду российский полузащитник Алексей Миранчук сможет сыграть против лидера «красных» Мохаммеда Салаха.
Согласно результатам жеребьёвки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, также в 1/4 финала встретятся итальянские «Рома» и «Милан», потругальская «Бенфика» сыграет с французским «Марселем», а немецкий «Байер» — с английским «Вест Хэмом».
Уточняется, что первые матчи четвертьфинала пройдут 11 апреля, ответные будут сыграны 18 апреля.
Ранее стало известно, что действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в четвертьфинале турнира встретится с мадридским «Реалом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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