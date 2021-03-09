Минспорт РФ опроверг сообщения об отставке Матыцина
Министерство спорта России опровергло данные об отставке главы ведомства Олега Матыцина.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что министр подал заявление об увольнении по собственному желанию. Отставку Матыцина связывали с задержанием ряда спортивных функционеров, отмечает «Свободная пресса».
«Данная информация не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минспорта.
Матыцин занял пост министра спорта РФ в январе 2020 года. Глава Минспорта также является президентом Международной федерации студенческого спорта.
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