Минспорт РФ опроверг сообщения об отставке Матыцина

Министерство спорта России опровергло данные об отставке главы ведомства Олега Матыцина.

Министр спорта России подал в отставку

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что министр подал заявление об увольнении по собственному желанию. Отставку Матыцина связывали с задержанием ряда спортивных функционеров, отмечает «Свободная пресса».

«Данная информация не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минспорта.

Матыцин занял пост министра спорта РФ в январе 2020 года. Глава Минспорта также является президентом Международной федерации студенческого спорта.

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ФОТО: https://www.fisu.net/
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