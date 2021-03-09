Минспорт РФ опроверг сообщения об отставке Матыцина

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что министр подал заявление об увольнении по собственному желанию. Отставку Матыцина связывали с задержанием ряда спортивных функционеров, отмечает «Свободная пресса».

«Данная информация не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Минспорта.

Матыцин занял пост министра спорта РФ в январе 2020 года. Глава Минспорта также является президентом Международной федерации студенческого спорта.

