Министр спорта России подал в отставку

Министр спорта России Олег Матыцин подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Такие же заявления написали заместители главы ведомства.

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По данным СМИ, увольнения могут быть связаны с задержанием директора сборных команд России Александра Кравцова и других спортивных функционеров.

Матыцин занял пост главы Минспорта в январе 2020 года. Ранее эту должность занимали Павел Колобков и Виталий Мутко.



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