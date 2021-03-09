Министр спорта России подал в отставку
9 марта 202118:35
Министр спорта России Олег Матыцин подал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Такие же заявления написали заместители главы ведомства.
По данным СМИ, увольнения могут быть связаны с задержанием директора сборных команд России Александра Кравцова и других спортивных функционеров.
Матыцин занял пост главы Минспорта в январе 2020 года. Ранее эту должность занимали Павел Колобков и Виталий Мутко.
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9 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru