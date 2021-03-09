Министр спорта России подал в отставку

По данным СМИ, увольнения могут быть связаны с задержанием директора сборных команд России Александра Кравцова и других спортивных функционеров.

Матыцин занял пост главы Минспорта в январе 2020 года. Ранее эту должность занимали Павел Колобков и Виталий Мутко.







