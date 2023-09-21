Минспорт отказался платить ежегодный взнос в WADA на прежних условиях

В Минспорте указали, что ежегодные взносы европейских стран в WADA привязаны к шкале взносов в бюджет Совета Европы. Взнос от РФ в 2023 году должен составить $1 267 023.

«Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы», — подчеркнули в ведомстве.

Минспорт призвал выработать механизм оплаты ежегодного взноса в антидопинговое агентство для стран, не входящих в континентальные организации. Ведомство инициировало вопрос о выработке формулы финансирования WADA на площадке конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Тему рассмотрят на 9-й сессии конференции сторон конвенции 25-27 октября во Франции.

