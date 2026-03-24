World Athletics сняла с ВФЛА все санкции, связанные с допингом

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение снять все связанные с допингом санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем канале в Max.

Как отметил глава Минспорта, федерация прошла трехлетний «карантин» по программе специальных условий.

«Выполнены все 34 стратегических условия и операционных требования, внедрены новые стандарты управления, перестроена антидопинговая работа, обновлены региональные структуры», - указал Дегтярев.

В результате подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты признали «полное соответствие и превышение заданных стандартов».

ВФЛА лишили членства в World Athletics в 2015 году на фоне обвинений российских спортсменов в массовом применении допинга, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2023-м статус российского объединения восстановили. Однако атлетов из РФ отстранили от соревнований из-за ситуации на Украине.

