Минспорт 31 января рассмотрит вопрос госаккредитации ВФЛА
Вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) комиссия Минспорта РФ рассмотрит 31 января. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Также в Минспорте и в Олимпийском комитете России предложили провести заседание президиума ВФЛА, на которых рассмотреть вопрос возобновления членства федерации в World Athletics, а также вопрос о сложении полномочий членов организации.
В ОКР и Минспорте подтвердили свою готовность к конструктивному взаимодействию с World Athletics и другими структурами, отвечающими за возобновление ранее остановленного процесса допуска чистых российских спортсменов к соревнованиям.
Напомним, за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвиняемого в употреблении допинга, 21 ноября Шляхтин был временно отстранен от работы по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU).
Деятельность ВФЛА решением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF инициировала создание рабочей группы для восстановления статуса ВФЛА.
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