Министра спорта Дегтярева избрали главой Олимпийского комитета России
13 декабря 202412:44
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили РИА Новости.
Сегодня, 13 декабря, в Москве проходит олимпийское собрание. Ранее Дегтярев был избран единственным кандидатом на пост главы организации.
Так, за его избрание на пост главы ОКР проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.
Ранее Дегтярев заявил, что члены международных спортивных организаций в кулуарах заявляют о желании снять санкции с российских спортсменов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru