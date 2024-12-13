Министра спорта Дегтярева избрали главой Олимпийского комитета России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев стал новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР), сообщили РИА Новости.

Сегодня, 13 декабря, в Москве проходит олимпийское собрание. Ранее Дегтярев был избран единственным кандидатом на пост главы организации.

Министр спорта РФ Дегтярев не согласился с данными о падении интереса к футболу

Так, за его избрание на пост главы ОКР проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

Ранее Дегтярев заявил, что члены международных спортивных организаций в кулуарах заявляют о желании снять санкции с российских спортсменов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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