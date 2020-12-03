Министр спорта РФ встретился с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики
Глава министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин провел с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рабочую встречу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.
Глава ВФЛА Петр Иванов рассказал, что в ходе встречи обсуждались перспективы развития легкой атлетики в России и пути преодоления кризиса, вызванного исключением организации из мировой федерации World Athletics. Также были обсуждены способы развития массового спорта.
По словам Иванова, у спортивного ведомства есть цель привлечь к спортивным мероприятиям до 70% жителей страны к 2030 году. Глава ВФЛА отметил, что легкая атлетика остается одним из самых популярных и доступных видов спорта, поэтому увлечение россиян этим видом является амбициозной, но достижимой задачей.
Дисквалификация Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) была начата в 2015 году. 31 августа текущего года комиссия по восстановлению статуса российских спортсменов ВФЛА направила в World Athletics обновленную дорожную карту с данными об усилении антидопингового контроля. Срок ее рассмотрения был продлен до 1 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+28 145 / сут.
Умерли
41 607+554 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+29 502 / сут.
- В Роспотребнадзоре предложили сократить до 24 часов срок теста на коронавирус
- Попова рассказала о разработке новых вакцин от COVID-19
- Глава Роспотребнадзора: Темпы прироста заболевших COVID-19 снижаются
- Российского журналиста уволили из американского СМИ за критику Навального
- Санду призвала граждан выйти на акцию протеста против парламента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru