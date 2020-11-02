Главу центра подготовки сборных команд России перевели под домашний арест

Директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») Александра Кравцова, который обвиняется в растрате, перевели из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба Могорсуда.

Отмечается, что в результате рассмотрения апелляционной жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы, суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения и избрать Кравцову домашний арест до 15 ноября.

Кравцов, который возглавил ФГБУ «ЦСП» в 2009 году, обвиняется по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере». По данным следствия, он устроил несколько человек на разные должности, которые получали зарплату, но фактически не работали. Сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей. Кравцов свою вину не признаёт.

В задачи ФГБУ «ЦСП» входит обеспечение инвентарем, оборудованием и медициной национальных сборных России по различным видам видам спорта, а также отправка команд на сборы и соревнования.

