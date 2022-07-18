«Милан» подписал новый контракт с Ибрагимовичем

В сообщении говорится, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Ибрагимович по-прежнему будет играть за «Милан» в футболке с номером «11».

Шведский футболист уже выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год, а затем играл во Франции, Великобритании и США. В январе 2020 года Ибрагимович вернулся в «Милан».

Ранее питерский «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым, соглашение заключено по схеме «3+1», сообщают «Невские новости».