«Милан» подписал новый контракт с Ибрагимовичем

Футбольный клуб «Милан» продлил контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, сообщает пресс-служба итальянской команды.

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В сообщении говорится, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Ибрагимович по-прежнему будет играть за «Милан» в футболке с номером «11».

Шведский футболист уже выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год, а затем играл во Франции, Великобритании и США. В январе 2020 года Ибрагимович вернулся в «Милан».

Ранее питерский «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым, соглашение заключено по схеме «3+1», сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
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