СМИ: спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина был ошибкой
Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде заявил, что в последнее время россиянин Александр Кокорин играет хорошо, пишет фанатский портал fiorentina.it.
По его словам, трансфер российского футболиста был ошибкой.
«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но в последнее время он играет хорошо, поэтому мы хотим посмотреть на него вновь», - добавил Праде.
Ранее стало известно, что переболевший коронавирусом Кокорин не примет участия в тренировочном сборе «Фиорентины» в местечке Моэне (Италия) на высокогорье, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 548 / сут.
Умерли
382 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 531 / сут.
- Собянин открыл после комплексной реконструкции детскую поликлинику в Ясеневе
- СМИ: спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина был ошибкой
- Басурин рассказал о судьбе поставленного на Украину западного оружия
- СМИ: «Дочка» Сбера хочет создать аналог TikTok
- Басурин заявил, что Донбасс полностью освободят до конца года
- В МИД Австрии заявили, что ЕС не обсуждает отказ от российского газа
- ФСБ выявила в Ростовской области завербованного СБУ украинца
- Песков: Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20
- В НМ ДНР заявили о взятии Авдеевки в полукольцо
- Зеленский назначил врио главы СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru