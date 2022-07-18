СМИ: спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина был ошибкой

По его словам, трансфер российского футболиста был ошибкой.

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но в последнее время он играет хорошо, поэтому мы хотим посмотреть на него вновь», - добавил Праде.

Ранее стало известно, что переболевший коронавирусом Кокорин не примет участия в тренировочном сборе «Фиорентины» в местечке Моэне (Италия) на высокогорье, сообщает RT.