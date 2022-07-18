СМИ: спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина был ошибкой

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде заявил, что в последнее время россиянин Александр Кокорин играет хорошо, пишет фанатский портал fiorentina.it.

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По его словам, трансфер российского футболиста был ошибкой.

«Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но в последнее время он играет хорошо, поэтому мы хотим посмотреть на него вновь», - добавил Праде.

Ранее стало известно, что переболевший коронавирусом Кокорин не примет участия в тренировочном сборе «Фиорентины» в местечке Моэне (Италия) на высокогорье, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Даничев//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболФутболистИталияАлександр Кокорин
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