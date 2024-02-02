Международный союз велосипедистов разрешил выступать в соревнованиях 45 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за восемь месяцев присвоил нейтральный статус 45 российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

Отказано в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Запрет не снимут, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.