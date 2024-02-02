Международный союз велосипедистов разрешил выступать в соревнованиях 45 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за восемь месяцев присвоил нейтральный статус 45 российским спортсменам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

Отказано в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Запрет не снимут, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

Тарасова посоветовала Тутберидзе взять вину на себя в ситуации с Валиевой

В мае прошлого года UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных спортсменов.

Желающим получить нейтральный статус должны были обратиться в Международный союз. При их допуске к соревнованиям, учитывается в том числе отсутствие у спортсменов какой-либо связи с армией и другими органами госбезопасности России и Белоруссии. Они также не должны публично озвучивать поддержку действий России на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:СоревнованияВелосипедисты

Горячие новости

Все новости

партнеры