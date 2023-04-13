Международный союз триатлона допустил россиян до международных состязаниях
Международный союз триатлона одобрил участие в международных состязаниях российских и белорусских спортсменов. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба World Triathlon.
Отмечается, что в соревнованиях смогут участвовать российские и белорусские независимые нейтральные спортсмены. Также для участия в мероприятиях допущены спортивные функционеры из России и Белоруссии.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что расценит как предательство решение российских спортсменов согласиться на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru