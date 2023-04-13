Международный союз триатлона допустил россиян до международных состязаниях

Международный союз триатлона одобрил участие в международных состязаниях российских и белорусских спортсменов. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба World Triathlon.

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Отмечается, что в соревнованиях смогут участвовать российские и белорусские независимые нейтральные спортсмены. Также для участия в мероприятиях допущены спортивные функционеры из России и Белоруссии.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что расценит как предательство решение российских спортсменов согласиться на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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