Международный союз биатлонистов заявил, что не готов к возвращению россиян

В пресс-службе организации отметили, что пока отстранение российских и белорусских биатлонистов остаётся в силе, время для пересмора этого решения ещё не настало

«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов... пока обстоятельства не изменятся... с учётом текущей ситуации на Украине... время для его пересмотра не пришло», - заключили в IBU.

Ранее Швеция отказалась допустить российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих, сообщает RT.