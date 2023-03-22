Международный союз биатлонистов заявил, что не готов к возвращению россиян
Международный союз биатлонистов (IBU) открыт к обсуждению вопроса о возвращении спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе организации отметили, что пока отстранение российских и белорусских биатлонистов остаётся в силе, время для пересмора этого решения ещё не настало
«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов... пока обстоятельства не изменятся... с учётом текущей ситуации на Украине... время для его пересмотра не пришло», - заключили в IBU.
Ранее Швеция отказалась допустить российских лыжников и биатлонистов на чемпионат мира среди военнослужащих, сообщает RT.
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