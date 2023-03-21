В FIS назвали сроки рассмотрения вопроса о допуске российских лыжников к соревнованиям

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсудит допуск атлетов из России и Белоруссии к международным стартам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Роднина обвинила главу МОК в разрушении олимпийского движения

Вопрос с допуском российских спортсменом решится в конце мая, уточнили в FIS.

В организации подчеркнули, что до этого момента политика в отношении атлетов из России и Белоруссии не изменится.

FIS отстранила россиян и белорусов от международных стартов из-за ситуации на Украине. В октябре прошлого года ограничения продлили на текущий сезон.

Международная федерация ранее извинилась за включение россиян в проморолик Чемпионата мира 2023 года. Туда вошли кадры с лыжниками Натальей Непряевой и Александром Большуновым, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортЛыжные Гонки

Горячие новости

Все новости

партнеры