В FIS назвали сроки рассмотрения вопроса о допуске российских лыжников к соревнованиям
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) обсудит допуск атлетов из России и Белоруссии к международным стартам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Вопрос с допуском российских спортсменом решится в конце мая, уточнили в FIS.
В организации подчеркнули, что до этого момента политика в отношении атлетов из России и Белоруссии не изменится.
FIS отстранила россиян и белорусов от международных стартов из-за ситуации на Украине. В октябре прошлого года ограничения продлили на текущий сезон.
Международная федерация ранее извинилась за включение россиян в проморолик Чемпионата мира 2023 года. Туда вошли кадры с лыжниками Натальей Непряевой и Александром Большуновым, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- В FIS назвали сроки рассмотрения вопроса о допуске российских лыжников к соревнованиям
- Белый дом заявил о продолжении боевых действий на Украине после встречи лидеров РФ и КНР
- Группа Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге акций
- Трое человек погибли при пожаре в жилом доме в Симферополе
- В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой до 6 баллов
- В Госдуме предупредили Запад о последствиях в случае применения Украиной снарядов с ураном
- СМИ сообщили о взрывах в Одессе
- Пентагон: украинские зенитчики освоили комплекс ПВО Patriot
- Медведев радуется бешенству Запада из-за переговоров России и Китая
- Пригожин поздравил подразделения «Ахмат» с важным продвижением в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru