Международный союз биатлонистов приступил к процессу отстранения Союза биатлонистов РФ
17 марта 202214:52
Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к процедуре отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Отмечается, что решение вступит в силу немедленно. Об этом сообщает пресс-служба IBU.
2 марта Международный союз биатлонистов временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия во всех в международных соревнованиях. Тогда отмечалось, что срок прекращения отстранения пока неизвестен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru