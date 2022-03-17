Международный союз биатлонистов приступил к процессу отстранения Союза биатлонистов РФ

Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к процедуре отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. Отмечается, что решение вступит в силу немедленно. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Международный союз биатлонистов отстранил россиян и белорусов от турниров

2 марта Международный союз биатлонистов временно отстранил российских и белорусских спортсменов от участия во всех в международных соревнованиях. Тогда отмечалось, что срок прекращения отстранения пока неизвестен.


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