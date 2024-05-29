Международный парусный турнир Tenzor начнется в Подмосковье 30 мая
Первый этап международного парусного турнира Tenzor International Cup 2024 – регаты имени И.В. Ченцова пройдет с 30 мая по 2 июня на Пестовском водохранилище в яхт-клубе Tenzor Sailing Club и откроет спортивную программу ПМЭФ-2024.
Регата объединит лучших яхтсменов из России, Армении, Кыргызстана, Белоруссии, Сербии и Германии. В соревнованиях первого этапа турнира будут участвовать 30 команд и 125 яхтсменов из шести стран. В их числе девять участников Олимпийских игр разных поколений, свыше 15 победителей и призеров чемпионатов мира и Европы в разных классах яхт.
В программе регаты будет три гоночных дня. Яхтсмены посоревнуются в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700 и поборются за солидный призовой фонд в два миллиона рублей. Гендиректор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева отметила, что российский парусный турнир удалось вывести на международный уровень. По ее словам, было также увеличено количество участников и география присутствия. Цепляева подчеркнула, что в этом сезоне участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов.
В судейскую коллегию на первом этапе турнира вошли 10 высококвалифицированных судей международной и всероссийской категории. Главной судьей выступит Анна Деянова.
В воскресенье, 2 июня, будут определены призеры и победители, разыграны специальные номинации в женском зачете, а также детском дивизионе Tenzor Cup Junior и других. Призы и подарки участникам предоставят партнеры: сеть салонов красоты SACO, компания ЭОС, сеть семейных ресторанов Ribambelle и другие.
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