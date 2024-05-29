Международный парусный турнир Tenzor начнется в Подмосковье 30 мая

В программе регаты будет три гоночных дня. Яхтсмены посоревнуются в динамичных гонках с пересадками на спортивных яхтах класса MX700 и поборются за солидный призовой фонд в два миллиона рублей. Гендиректор Tenzor Sailing Club Екатерина Цепляева отметила, что российский парусный турнир удалось вывести на международный уровень. По ее словам, было также увеличено количество участников и география присутствия. Цепляева подчеркнула, что в этом сезоне участвует рекордное количество профессиональных яхтсменов.

В судейскую коллегию на первом этапе турнира вошли 10 высококвалифицированных судей международной и всероссийской категории. Главной судьей выступит Анна Деянова.

В воскресенье, 2 июня, будут определены призеры и победители, разыграны специальные номинации в женском зачете, а также детском дивизионе Tenzor Cup Junior и других. Призы и подарки участникам предоставят партнеры: сеть салонов красоты SACO, компания ЭОС, сеть семейных ресторанов Ribambelle и другие.

