Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК
14 апреля 202314:19
Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по участию россиян Играх в будущем году независимо от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы МПК Эндрю Парсона.
«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась», - заявил Парсон.
Он напомнил, что рекомендация международным спортивным организациям не распространяется на паралимпийское движение.
Международный паралимпийский комитет 30 марта продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru