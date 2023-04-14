Международный паралимпийский комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК

Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по участию россиян Играх в будущем году независимо от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление главы МПК Эндрю Парсона.

Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Монте-Карло
«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась», - заявил Парсон.

Он напомнил, что рекомендация международным спортивным организациям не распространяется на паралимпийское движение.

Международный паралимпийский комитет 30 марта продлил отстранение российских и белорусских спортсменов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:МОКПаралимпийские ИгрыПаралимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры