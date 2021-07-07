Международный день бокса перенесли с июля на август

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев заявил о решении перенести празднование Международного дня бокса с июля на август. Об этом сообщает ТАСС.

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Новой датой назначено 27 августа. Как отмечает агентство, последние три года День бокса отмечали 22 июля.

По словам Кремлева, в ассоциации выбрали дату 27 августа, поскольку в это время когда-то состоялся первый чемпионат мира по боксу.

Президент организации также заявил о планах побить рекорд Гиннеса в 75 тысяч боксеров, одновременно участвующих в тренировке. В ассоциации ожидают выхода на центральные площади боксеров в 203 странах-членах AIBA.

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ФОТО: pixabay.com
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