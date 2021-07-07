Международный день бокса перенесли с июля на август

Новой датой назначено 27 августа. Как отмечает агентство, последние три года День бокса отмечали 22 июля.

По словам Кремлева, в ассоциации выбрали дату 27 августа, поскольку в это время когда-то состоялся первый чемпионат мира по боксу.

Президент организации также заявил о планах побить рекорд Гиннеса в 75 тысяч боксеров, одновременно участвующих в тренировке. В ассоциации ожидают выхода на центральные площади боксеров в 203 странах-членах AIBA.

