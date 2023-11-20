Международная федерация конного спорта допустила россиян до турниров
Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте Федерации конного спорта России.
Отмечается, что решение стало итогом длительных переговоров. При этом условия и сроки реализации решения будут утверждены в декабре.
В апреле Международная федерация конного спорта (Fеdеration Equestre Internationale) приняла решение о продлении отстранения от соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии. МОК уже тогда предложила международным федерациям на их усмотрение допускать к стартам атлетов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе. При этом, спортсмены не должны публично высказываться в поддержку спецоперации на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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