Международная федерация киберспорта приостановила членство ФКС РФ

Членство приостановлено после жалобы Украинской федерации электронного спорта. Причиной стало открытие ФКС представительств в новых регионах России, заявила пресс-служба IESF.

Российские киберспортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение о приостановке членства отменят, если ФКС закроет представительства в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В декабре российскую команду Virtus.pro сняли с турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте из-за национальной принадлежности, напоминает «Радиоточка НСН».

