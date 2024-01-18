Международная федерация киберспорта приостановила членство ФКС РФ
Международная федерация киберспорта (IESF) приняла решение о приостановке членства российской Федерации компьютерного спорта (ФКС).
Членство приостановлено после жалобы Украинской федерации электронного спорта. Причиной стало открытие ФКС представительств в новых регионах России, заявила пресс-служба IESF.
Российские киберспортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Решение о приостановке членства отменят, если ФКС закроет представительства в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.
В декабре российскую команду Virtus.pro сняли с турнира по шутеру Rainbow Six Siege на Мальте из-за национальной принадлежности, напоминает «Радиоточка НСН».
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