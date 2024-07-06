Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 32 гребцам из РФ

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 32 молодым спортсменам из России, которые специализируются в гребле на байдарках, каноэ и в гребном слаломе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы объединения.

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В перечень ICF вошли спортсмены в возрасте до 23 лет: 21 занимающийся греблей на байдарках и каноэ и 11 представителей гребного слалома. Атлеты смогут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна России.

Ранее нейтральный статус получили члены национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, в том числе Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Захар Петров. Международный олимпийский комитет допустил Коровашкова и Петрова до участия в Олимпийских играх в Париже.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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