Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 32 гребцам из РФ

В перечень ICF вошли спортсмены в возрасте до 23 лет: 21 занимающийся греблей на байдарках и каноэ и 11 представителей гребного слалома. Атлеты смогут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна России.

Ранее нейтральный статус получили члены национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, в том числе Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Захар Петров. Международный олимпийский комитет допустил Коровашкова и Петрова до участия в Олимпийских играх в Париже.

