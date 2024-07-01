Международный союз велосипедистов разрешил 55 россиянам выступать в нейтральном статусе
Нейтральный статус, позволяющий выступать на чемпионатах мира и Европы или этапах Кубка наций, получили 55 российских велосипедистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного союза велосипедистов (UCI).
Обладателями нейтрального статуса стали в том числе Глеб Сырица, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Даниил Казаков, Дарья Дятлова, Илья Щегольков, Алина Лысенко, Даниил Зараковский, Валерия Валгонен, София Новикова.
При этом UCI отказал россиянам Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской, Даниле Бурлакову в получении нейтрального статуса. Запрет сохранится, пока будут действовать специальные правила союза в отношении РФ и Белоруссии.
Между тем Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что ни один российский атлет не оспорил отказ в получении нейтрального статуса, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин регулярно интересуется ситуацией в стране и мире
- Cлужба безопасности Украины заявила о предотвращении попытки госпереворота
- Умер первый лауреат Международной Букеровской премии албанец Исмаил Кадаре
- Съемки ремейка «Белоснежки» официально завершены
- Автобус врезался в остановку с людьми на Алтае
- Кабмин продлил квоту на экспорт лома черных металлов
- «Головоломка-2» первой в этом году собрала более $1 млрд
- СМИ: Состояние российских миллиардеров в 2024 году выросло на 28,7 миллиарда долларов
- Светофоры в Белгороде отключились из-за проблем с электричеством
- Международный союз велосипедистов разрешил 55 россиянам выступать в нейтральном статусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru