Международный союз велосипедистов разрешил 55 россиянам выступать в нейтральном статусе

Нейтральный статус, позволяющий выступать на чемпионатах мира и Европы или этапах Кубка наций, получили 55 российских велосипедистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного союза велосипедистов (UCI).

Обладателями нейтрального статуса стали в том числе Глеб Сырица, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Даниил Казаков, Дарья Дятлова, Илья Щегольков, Алина Лысенко, Даниил Зараковский, Валерия Валгонен, София Новикова.

При этом UCI отказал россиянам Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской, Даниле Бурлакову в получении нейтрального статуса. Запрет сохранится, пока будут действовать специальные правила союза в отношении РФ и Белоруссии.

Между тем Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил, что ни один российский атлет не оспорил отказ в получении нейтрального статуса, пишет RT.

