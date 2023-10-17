Матч между сборными Швеции и Бельгии отменили после стрельбы в Брюсселе

В Брюсселе из-за стрельбы отменили матч квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года, сообщают СМИ.

Отмечается, что игроки сборной Швеции отказались продолжить матч, когда узнали о теракте. Болельщиков не выпускают со стадиона.

По информации издания Sudinfo, нападавший записал видео, где заявил о принадлежности к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация).

В результате стрельбы в Брюсселе погибли по меньшей мере двое человек. Нападение произошла около 19:00 (20:00 мск). Жертвы были одеты в форму игроков футбольной сборной Швеции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: twitter/@hugoclement
ТЕГИ:СтрельбаШвецияБельгия

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