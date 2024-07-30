Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

Ставки по ипотеке в России неизбежно начнут снижаться по мере замедления инфляции В Волгоградской области открыли движение поездов по второму пути после схода поезда с рельсов Байден предложил лишить бывших президентов иммунитета Приемный сын Джоли и Питта госпитализирован после ДТП в Лос-Анджелесе Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что российские регионы уже испытывают на себе глобальные изменения климата