Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год
Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год, сообщает пресс-служба турнира.
Уточняется, что причиной переноса соревнований стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, который летом 2024 года принимают участие в крупных международных турнирах.
Новые даты проведения Игр дружбы позволят собрать более представительный состав спортсменов и расширить культурную программу события.
Игры дружбы запланированы на 15-29 сентября, они должны пройти в Москве и Екатеринбурге, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru