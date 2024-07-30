Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

Международная ассоциация дружбы (IFA) предложила перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год, сообщает пресс-служба турнира.

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Уточняется, что причиной переноса соревнований стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, который летом 2024 года принимают участие в крупных международных турнирах.

Новые даты проведения Игр дружбы позволят собрать более представительный состав спортсменов и расширить культурную программу события.

Игры дружбы запланированы на 15-29 сентября, они должны пройти в Москве и Екатеринбурге, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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