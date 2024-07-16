Депутат Журова: Отмена Игр дружбы помогла вывести МОК на чистую воду

Россия до последнего не объявляла о переносе Всемирных игр дружбы, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) показал свое истинное лицо, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

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Журова отметила, что МОК угрожал спортсменам, придумывал дисквалификации и санкции, звонил в разные страны, поэтому Россия тянула с объявлением о переносе Игр, чтобы организация показала свое истинное лицо. Она подчеркнула, что в других странах не поняли такого поведения МОК и его попыток отговорить другие страны от участия.

Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, который ушел с поста месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов подтвердил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Журова
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