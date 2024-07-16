Депутат Журова: Отмена Игр дружбы помогла вывести МОК на чистую воду
Россия до последнего не объявляла о переносе Всемирных игр дружбы, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) показал свое истинное лицо, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Журова отметила, что МОК угрожал спортсменам, придумывал дисквалификации и санкции, звонил в разные страны, поэтому Россия тянула с объявлением о переносе Игр, чтобы организация показала свое истинное лицо. Она подчеркнула, что в других странах не поняли такого поведения МОК и его попыток отговорить другие страны от участия.
Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, который ушел с поста месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов подтвердил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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