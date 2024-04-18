«Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2024

Соперником сталеваров в финале стал ярославский «Локомотив». Именно гости открыли счёт в игре, на 43-й минуте отличился Максим Берёзкин.

Хозяева восстановили равновесие уже через три минуты благодаря голу Никиты Михайлиса. Точку в матче поставил Александр Петунин, реализовав большинство на 59-й минуте.

Итог - 2:1 в пользу «Металлурга», который повёл в серии 1:0. Следующий матч пройдёт в Магнитогорске 20 апреля.

Ранее «Локомотив» всухую (4:0) выиграл полуфинальную серию против «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

