«Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2024
Хоккейный клуб «Металлург» выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2024, который прошёл в Магнитогорске.
Соперником сталеваров в финале стал ярославский «Локомотив». Именно гости открыли счёт в игре, на 43-й минуте отличился Максим Берёзкин.
Хозяева восстановили равновесие уже через три минуты благодаря голу Никиты Михайлиса. Точку в матче поставил Александр Петунин, реализовав большинство на 59-й минуте.
Итог - 2:1 в пользу «Металлурга», который повёл в серии 1:0. Следующий матч пройдёт в Магнитогорске 20 апреля.
Ранее «Локомотив» всухую (4:0) выиграл полуфинальную серию против «Трактора» и вышел в финал Кубка Гагарина-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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