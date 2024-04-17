Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ

Российский хоккеист открыл счёт в игре, забив на 19-й минуте. Затем игрок хозяев Эрик Джонсон восстановил равновесие. А точку в матче поставил Ти Джей Оши - 1:2 в пользу столичного клуба.

«Настроение в раздевалке потрясающее... Мы победили очень сильных соперников, чтобы выйти в плей-офф», - сказал Овечкин после игры.

В игре против «Филадельфии» россиянин забил свою 853-ю шайбу в НХЛ. Таким образом до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остался 41 гол.

Что касается плей-офф, то в первом раунде соперником «Вашингтон Кэпиталс» станет победитель регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее в КХЛ хоккейный клуб «Металлург» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга и вышел в финал Кубка Гагарина-2024, где сыграет против ярославского «Локомотива», сообщает RT.

