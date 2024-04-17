Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти в плей-офф НХЛ
Выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отличился в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» и помог своей команде выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский хоккеист открыл счёт в игре, забив на 19-й минуте. Затем игрок хозяев Эрик Джонсон восстановил равновесие. А точку в матче поставил Ти Джей Оши - 1:2 в пользу столичного клуба.
«Настроение в раздевалке потрясающее... Мы победили очень сильных соперников, чтобы выйти в плей-офф», - сказал Овечкин после игры.
В игре против «Филадельфии» россиянин забил свою 853-ю шайбу в НХЛ. Таким образом до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остался 41 гол.
Что касается плей-офф, то в первом раунде соперником «Вашингтон Кэпиталс» станет победитель регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
Ранее в КХЛ хоккейный клуб «Металлург» обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга и вышел в финал Кубка Гагарина-2024, где сыграет против ярославского «Локомотива», сообщает RT.
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