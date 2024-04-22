«Металлург» в третий раз обыграл «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в третьем матче финальной части Кубка Гагарина.

Ярославский «Локомотив» стал первым финалистом Кубка Гагарина-2024

Встреча прошла 22 апреля в Ярославле и завершилась со счетом 2:1.

Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором и третьем команды забросили по одной шайбе. Победу «Металлургу» в овертайме принес Александр Петунин.

Четвертый матч также пройдет в Ярославле 24 апреля.

Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин отличился в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» и помог своей команде выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Колчин
ТЕГИ:Кубок ГагаринаХоккей

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