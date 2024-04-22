«Металлург» в третий раз обыграл «Локомотив» в финале Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в третьем матче финальной части Кубка Гагарина.
Встреча прошла 22 апреля в Ярославле и завершилась со счетом 2:1.
Первый период завершился нулевой ничьей. Во втором и третьем команды забросили по одной шайбе. Победу «Металлургу» в овертайме принес Александр Петунин.
Четвертый матч также пройдет в Ярославле 24 апреля.
Ранее выступающий за «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин отличился в гостевом матче с «Филадельфией Флайерз» и помог своей команде выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Радиоточка НСН».
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