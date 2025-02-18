«Локомотив» взыскал полмиллиона рублей с выбежавшего на лед болельщика
Выбежавшего на лёд болельщика ХК «Локомотив» (Ярославль) оштрафовали на 500 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в апреле 2024 года. Болельщик ярославского клуба Евгений Баунов перелез через ограждение и выбежал на лёд, что привело к приостановке матча с магнитогорским «Металлургом».
Мужчину оштрафовали и на год запретили посещать матчи команды. Однако в «Локомотиве» указали, что понесли из-за выходки Баунова финансовые потери.
В итоге суд удовлетворил полумиллионный иск клуба, также взыскав с болельщика возмещение судебных расходов в сумме 15 тысяч рублей.
Ранее футболиста тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу оштрафовали на 250 тысяч рублей за грубое нарушение этики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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