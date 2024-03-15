Юрист Салкин заявил о высоких шансах Промеса избежать экстрадиции
Нападающий московского ФК «Спартак» Квинси Промес имеет хорошие шансы избежать экстрадиции в Нидерланды. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
По его мнению, это связано с тем, что приговор футболисту вынесли в его отсутствие, а в суды Объединённых Арабских Эмиратов обращают внимание на наличие у осуждённого права на защиту.
«Но учитывая, что обвинение, которое было предъявлено футболисту, связаное с оборотом наркотических средств, то вероятность положительного решения всё-таки существует», — отметил Салкин.
Ранее суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков, назначив ему наказание в виде шести лет тюрьмы. Футболист был задержан в Дубае (ОАЭ), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru