Месси вслед за Роналду пропустит матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром»

Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси не попал в список команды на товарищеский матч против саудовского «Аль-Насра».

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Состав на матч опубликовала пресс-служба «Интер-Майами». Причина, почему аргентинский нападающий не выйдет на поле, не называется.

Встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Накануне стало известно, что матч с «Интер Майами» пропустит португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В списке претендентов были форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболКриштиану РоналдуЛионель Месси

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