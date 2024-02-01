Месси вслед за Роналду пропустит матч между «Интер Майами» и «Аль-Насром»
Нападающий американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси не попал в список команды на товарищеский матч против саудовского «Аль-Насра».
Состав на матч опубликовала пресс-служба «Интер-Майами». Причина, почему аргентинский нападающий не выйдет на поле, не называется.
Встреча состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Начало - в 21:00 по московскому времени.
Накануне стало известно, что матч с «Интер Майами» пропустит португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В списке претендентов были форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, напоминает «Радиоточка НСН».
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