Месси в седьмой раз стал игроком года по версии Goal
Спортивный портал Goal в седьмой раз назвал футболиста «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси игроком года. Аргентинец возглавил рейтинг 2023 года.
Второе место в списке занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а третье - игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем.
В первую десятку также попали Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Джуниор («Реал»), Лука Модрич («Реал») и Бернардо Силва («Манчестер Сити»).
Отметим, что Goal пять раз признавал лучшим португальца Криштиану Роналду, однако в ТОП-50 2023 года он не попал.
Ранее нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн обогнал Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда в споре за звание лучшего бомбардира года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru