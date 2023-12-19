Месси в седьмой раз стал игроком года по версии Goal

Второе место в списке занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а третье - игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

В первую десятку также попали Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Джуниор («Реал»), Лука Модрич («Реал») и Бернардо Силва («Манчестер Сити»).

Отметим, что Goal пять раз признавал лучшим португальца Криштиану Роналду, однако в ТОП-50 2023 года он не попал.

Ранее нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн обогнал Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда в споре за звание лучшего бомбардира года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

