Месси сыграет против Миранчука с камерой на груди
Высший американский футбольный дивизион (Major League Soccer, MLS) и соцсеть TikTok анонсировали специальный стрим первого матча плей-офф с участием клуба «Интер Майами».
Особенность предстоящей игры в том, что зрители смогут увидеть её глазами Лионеля Месси. Для этого на груди выступающего за «Интер Майами» аргентинца закрепят экшн-камеру GoPro.
Соперником команды из Майами будет клуб «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Матч начнётся 26 октября в 3:30 мск, а трансляция - за пять минут до старта игры.
Ранее Месси и португалец Криштиану Роналду впервые с 2003 года не вошли в список претендентов на «Золотой мяч», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Месси сыграет против Миранчука с камерой на груди
- Росгвардия предотвратила заход диверсантов в один из лесов Курской области
- Эрдоган заявил, что при теракте в Анкаре погибли четыре человека
- РФС проверит сообщения в Telegram, которые могут принадлежать судье Безбородову
- Суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной
- Глава Роскомнадзора заявил о возможности блокировать звонки через мессенджеры
- Депутат Чаплин заявил об увеличении вычета на второго ребенка в 2025 году
- СМИ: Двое из трех напавших на здание в Анкаре террористов нейтрализованы
- Глава Роскомнадзора заявил о падении трафика YouTube в России
- Хуснуллин: Государство не будет стимулировать ипотеку при высокой инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru