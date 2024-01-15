Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» и отказался посетить церемонию ФИФА, сообщило издание D Sports со ссылкой на источник.

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По информации СМИ, Месси отказался ехать на гала-концерт в Лондон. Мероприятие начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

В финальном списке претендентов также оказались нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд и форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В декабре спортивный портал Goal в седьмой раз назвал Месси игроком года. Холланд оказался на втором месте, Мбаппе не вошел в тройку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ФутболистFIFAЛионель Месси

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