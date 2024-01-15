Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» по версии ФИФА

По информации СМИ, Месси отказался ехать на гала-концерт в Лондон. Мероприятие начнется 15 января в 22:30 по московскому времени.

В финальном списке претендентов также оказались нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд и форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В декабре спортивный портал Goal в седьмой раз назвал Месси игроком года. Холланд оказался на втором месте, Мбаппе не вошел в тройку, передает «Радиоточка НСН».

