СМИ: Саудовский «Аль‑Хиляль» может подписать контракт с Месси

Игрок футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может подписать контракт с саудовской командой «Аль Хиляль». Об этом пишет Sport.es.

По данным издания, президент клуба из Саудовской Аравии Фахад бин Нафел отправился в США. Он планирует встретиться с отцом и представителем 38-летнего спортсмена Хорхе Месси, чтобы понять шансы на заключение контракта.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года, контракт нападающего с клубом истекает в декабре 2025-го. Ранее СМИ сообщили, что Месси недоволен своим пребыванием в команде и может вернуться в Аргентину, пишет RT.

