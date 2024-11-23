Месси рассказал, что хочет вернуться в Барселону

«Это место, где родились мои дети. Я чувствую, что принадлежу Барселоне. Мы с семьей думаем о том, чтобы однажды вернуться туда жить», — процитировал спортсмена журналист.

Месси также поделился, что его семья скучает по городу.

Лионель Месси родился в аргентинском Росарио, в 13-летнем возрасте вместе с семьей он переехал в Барселону. Спортсмен выступал за одноименный футбольный клуб в 2003-2021 годах.

