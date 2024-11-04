СМИ: Месси может вернуться в «Барселону»
Нападающий североамериканской футбольной команды «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси может перед чемпионатом мира 2026 года вернуться в клуб «Барселона». Об этом пишет Gol Digital.
По данным портала, контракт Месси с «Интер Майами» действует до конца 2025 года, и в начале 2026-го футболист может перейти в испанскую команду в качестве свободного агента. Источник указывает, что основной мотив перехода 37-летнего игрока — его желание лучше подготовиться к чемпионату мира.
Лионель Месси играл за «Барселону» в 2003-2021 годах, позже игрок перешел во французский «Пари Сен-Жермен», а с 2023 года аргентинец выступает за «Интер Майами».
Ранее Месси возглавил рейтинг 50 лучших футболистов в истории «Барселоны», напоминает RT.
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