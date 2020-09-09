Месси приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Лионель Месси продолжает подготовку к новому сезоне-2020/21 в составе «Барселоны». Каталонцы сообщили в социальных сетях, что 33-летний аргентинец, который накануне работал по индивидуальной программе, начал тренироваться в общей группе команды.
Вместе со остальными игроками сине-гранатовых занимаются Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки Де Йонг и Ансу Фати.
«Барселона» проведет первый матч в сезоне 20 сентября против «Атлетика» из Бильбао.
Аргентинский нападающий Лионель Месси пока не уйдёт из испанского футбольного клуба «Барселона», хотя собирался сделать это. В интервью порталу Goal шестикратный обладатель «Золотого мяча» объяснил, что задержка вызвана ситуаций, сложившейся из-за коронавируса.
Ранее испанское издание As сообщало, что 33-летний форвард намерен покинуть команду после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом. Как пояснил Месси, он был уверен, что сможет покинуть команду по окончании сезона, в чём его заверял президент Барсы Хосеп Бартомеу, подчеркивает Свободная пресса.
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