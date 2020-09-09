Месси приступил к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Лионель Месси продолжает подготовку к новому сезоне-2020/21 в составе «Барселоны». Каталонцы сообщили в социальных сетях, что 33-летний аргентинец, который накануне работал по индивидуальной программе, начал тренироваться в общей группе команды.

Вместе со остальными игроками сине-гранатовых занимаются Филиппе Коутиньо, Серхио Бускетс, Френки Де Йонг и Ансу Фати.

«Барселона» проведет первый матч в сезоне 20 сентября против «Атлетика» из Бильбао.