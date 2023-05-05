Месси извинился перед ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

По словам аргентинца, он запланировал поездку и не мог ее отменить. Об этом нападающий рассказал в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежащая запрещенной и признанной экстремистской в России корпорации Meta).

Месси извинился перед тренерским составом и игроками клуба. Он заявил, что ожидает от руководства ПСЖ решения относительно своего будущего.

Агентство Reuters ранее сообщило, что саудовский клуб «Аль-Хиляль» сделал аргентинцу официальное предложение. Журналисты назвали сумму в $400 миллионов в год, передает «Радиоточка НСН».

