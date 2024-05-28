Уэйн Руни заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду

По словам футболиста, ранее игравшего с португальским форвардом в британском клубе, для него лучшим в истории футбола всё же является аргентинский нападающий.

«Кто-то может называть Месси, кто-то Роналду – они оба невероятны... Но, думаю, у Месси просто чуть больше таланта, что мне нравится в игроках», — заключил Руни.

Ранее Аргентинская ассоциация футбола решила отказаться от использования 10-го номера после того, как Лионель Месси завершит карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

