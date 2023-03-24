Месси и Мартинес оскорбили песней сборную Франции

Футболист Лионель Месси оскорбил сборную Франции песней, сообщает РИА Новости.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес взял в руки микрофон и начал исполнять песню: «Минута молчания для Бразилии, она мертва». Затем он спел те же слова только про Францию, а Месси присоединился к нему.

Инцидент произошла после матча с командой Панамы, где аргентинцев снова чествовали по поводу победы на Чемпионате мира в Катаре.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортФранцияЛионель МессиФутбол

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