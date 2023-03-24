Месси и Мартинес оскорбили песней сборную Франции
24 марта 202316:31
Футболист Лионель Месси оскорбил сборную Франции песней, сообщает РИА Новости.
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес взял в руки микрофон и начал исполнять песню: «Минута молчания для Бразилии, она мертва». Затем он спел те же слова только про Францию, а Месси присоединился к нему.
Инцидент произошла после матча с командой Панамы, где аргентинцев снова чествовали по поводу победы на Чемпионате мира в Катаре.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru