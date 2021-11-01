Месси выразил желание руководить «Барселоной»
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси хочет возглавить футбольный клуб «Барселона». Об этом говорится в сообщении телеканала «Матч ТВ».
«Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в «Барселоне» или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке», - подчеркнул он.
Месси также пожелал клубу дальнейшего развития.
5 августа 2021 года знаменитый футболист Лионель Месси покинул «Барселону», получив статус свободного агента. Сейчас он является форвардом «ПСЖ».
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