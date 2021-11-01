Месси выразил желание руководить «Барселоной»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси хочет возглавить футбольный клуб «Барселона». Об этом говорится в сообщении телеканала «Матч ТВ».

«Я хочу быть спортивным директором. Не знаю, случится ли это в «Барселоне» или нет. Но если есть такая возможность, я хотел бы вернуться, чтобы иметь возможность помочь, так как это клуб, который я люблю, и я буду очень рад, если он и дальше будет в порядке», - подчеркнул он.