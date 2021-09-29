Месси прокомментировал первый забитый гол в составе ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал первый забитый гол в составе французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Гол был забит на 74-й минуте в матче против английского клуба «Манчестер Сити» в рамках 2-ого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Футболист заявил, что счастлив забить свой первый гол за ПСЖ. Он также добавил, что «Манчестер Сити» является сильным соперником и для ПСЖ было важно завершить этот матч победой после ничьей с «Брюгге».



Месси также отметил, что приспосабливается к новой команде. Этот матч стал для него четвертым в составе французского клуба.

