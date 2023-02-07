Мэр Парижа заявила, что против участия России на Олимпиаде 2024 года

По ее словам, пока идет спецоперация на Украине, невозможно, чтобы российская делегация «как ни в чем не бывало приехала в Париж».

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины по-прежнему протестует против участия белорусских и российских атлетов в международных состязаниях. По его словам, Украина намерена обратиться к МОК, его главе Томасу Баху и всем международным спортивным федерациям, сообщает НСН.

