Мэр Парижа заявила, что против участия России на Олимпиаде 2024 года

Российские спортсмены не должны участвовать в Олимпийских играх в 2024 году, если спецоперация на Украине к этому времени все еще будет продолжаться. Об этом заявила мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции France Info.

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По ее словам, пока идет спецоперация на Украине, невозможно, чтобы российская делегация «как ни в чем не бывало приехала в Париж».

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Национальный олимпийский комитет Украины по-прежнему протестует против участия белорусских и российских атлетов в международных состязаниях. По его словам, Украина намерена обратиться к МОК, его главе Томасу Баху и всем международным спортивным федерациям, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ФранцияРоссияОлимпийские Игры
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