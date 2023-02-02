Олимпийский комитет США поддержал намерение МОК вернуть россиян

Вашингтон поддерживает возвращение спортсменов из России на международные турниры, однако только при условии, что получится обеспечить допуск только нейтральных политически и «чистых» в плане допинга атлетов. Об этом завил новый глава Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс в своем открытом письме, комментируя соответствующее решение Международного олимпийского комитета.

По словам Сайкс, большинство американских спортсменов высказались за возвращение россиян, поскольку хотят состязаться с самыми лучшими соперниками, передает Associated Press. Он подчеркнул, что при выполнении условий нейтралитета, а также безопасных, чистых и честных соревнований дух Олимпизма должен возобладать.

МОК не будет рассматривать допуск россиян до Игр с флагом и гимном

Специальные докладчики Организации Объединённых Наций заявили в четверг о том, что ООН считает недопустимой дискриминацию российских и белорусских спортсменов по национальному признаку. Докладчики также поддержали решение МОК допустить атлетов этих двух государств к соревнованиям.

МОК в минувшее воскресенье одобрил концепцию выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Такая позиция подверглась критике со стороны Украины. Однако, как отмечает НСН, Международный олимпийский комитет отверг выпады в свой адрес со стороны Киева.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МОКСпортОлимпиада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры