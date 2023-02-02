Олимпийский комитет США поддержал намерение МОК вернуть россиян

Вашингтон поддерживает возвращение спортсменов из России на международные турниры, однако только при условии, что получится обеспечить допуск только нейтральных политически и «чистых» в плане допинга атлетов. Об этом завил новый глава Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс в своем открытом письме, комментируя соответствующее решение Международного олимпийского комитета.

По словам Сайкс, большинство американских спортсменов высказались за возвращение россиян, поскольку хотят состязаться с самыми лучшими соперниками, передает Associated Press. Он подчеркнул, что при выполнении условий нейтралитета, а также безопасных, чистых и честных соревнований дух Олимпизма должен возобладать.