Олимпийский комитет США поддержал намерение МОК вернуть россиян
Вашингтон поддерживает возвращение спортсменов из России на международные турниры, однако только при условии, что получится обеспечить допуск только нейтральных политически и «чистых» в плане допинга атлетов. Об этом завил новый глава Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс в своем открытом письме, комментируя соответствующее решение Международного олимпийского комитета.
По словам Сайкс, большинство американских спортсменов высказались за возвращение россиян, поскольку хотят состязаться с самыми лучшими соперниками, передает Associated Press. Он подчеркнул, что при выполнении условий нейтралитета, а также безопасных, чистых и честных соревнований дух Олимпизма должен возобладать.
Специальные докладчики Организации Объединённых Наций заявили в четверг о том, что ООН считает недопустимой дискриминацию российских и белорусских спортсменов по национальному признаку. Докладчики также поддержали решение МОК допустить атлетов этих двух государств к соревнованиям.
МОК в минувшее воскресенье одобрил концепцию выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом. Такая позиция подверглась критике со стороны Украины. Однако, как отмечает НСН, Международный олимпийский комитет отверг выпады в свой адрес со стороны Киева.
ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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