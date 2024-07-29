Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна тем, как прошла церемония открытия Олимпиады 2024 года, сообщило издание France Bleu.

По ее словам, «гений» Олимпиады заключался в том, чтобы придать всем «сил, юмора и эмоций».

«Эта церемония сказала о нас все», — отметила Идальго.