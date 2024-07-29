Мэр Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна тем, как прошла церемония открытия Олимпиады 2024 года, сообщило издание France Bleu.

По ее словам, «гений» Олимпиады заключался в том, чтобы придать всем «сил, юмора и эмоций».

«Эта церемония сказала о нас все», — отметила Идальго.

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Открытие Олимпиады в Париже вызвало резонанс и подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к чувствам верующих после пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» с участием драг-квин (входят в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артистов.

Так, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что такой «перфоманс» был крайне неуважителен по отношению к христианам, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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